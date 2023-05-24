'Украинец опозорился': росСМИ унизило Ломаченко после боя с Хэйни

Украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) не смог подтвердить слов о своем высоком классе и величии, сказанные перед поединком с американцем Девином Хэйни (30-0, 15 КО). Сам бой 20 мая наш соотечественник заслуженно проиграл, а его ход стал позором для уроженца Белгород-Днестровского.

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Об этом говорится в статье российского портала SportBox "На словах он Лев Толстой. Украинец опозорился после громких заявлений". Обозреватель сайта отметил, хорошу работу американского абсолютного чемпиона, который не испугался более опытного соперника.

"Можно признать, что Ломаченко выглядел неплохо на фоне более молодого чемпиона. Но украинец слишком много пропускал, а его наскоки зачастую не давали никакого результата. Но заявления украинца перед боем о собственном превосходстве совершенно не подтвердились. И тем более американец не выглядел сломленным или испуганным. Он подтвердил класс и заслуженно победил, а украинец оказался Львом Толстым только на словах", – говорится в материале.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни.

Известный тренер по боксу Тедди Атлас потребовал от Атлетической комиссии Невады начать разбирательство в отношении одного из судей боя Ломаченко – Хэйни. Также стало известно, сколько заработал за поединок украинский боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни однозначно прокомментировал свою победу над Василием Ломаченко. Кроме того, стало известно, что ждет промоутер украинца Боб Арум от подачи командой боксера протеста.

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