На таможне назревает серьезная проблема.

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Получаю сообщения от импортеров и таможенников о больших очередях на внутренних таможенных постах страны и значительном замедлении оформления грузов.

На некоторых таможенных постах сейчас наблюдаются километровые очереди, что недопустимо в условиях войны и зависимости поставок товаров буквально "с колес". И это не на границе, где можно списать на медленную работу соседей, это внутри страны.

Главной причиной замедления называют продолжение практики тщательного досмотра грузовиков и разгрузки товаров из-за массового срабатывания АСАУР, которое осложняется постоянными тревогами, во время которых досмотры не проводятся. То есть грузовик не оформляют и не отпускают, а задерживают, разгружают, считают, взвешивают. И длится это днями.

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При этом уже сами таможенники на местах жалуются, что их обращения в ЦА по решению этого вопроса наталкиваются на молчание. Отменить такую плотность проверок Киев не решается, поэтому таможенники продолжают бессмысленные процедуры, из-за которых мы входим в какой-то коллапс.

А теперь об эффективности этих досмотров. Недавно Макс Нефьодов опубликовал статистику, согласно которой 96% таких проверок после срабатывания АСАУР не выявляют нарушений.

То есть это банальная затяжка времени, классическое давление на импортера с предложениями "коммерческого выхода" из ситуации, возникшей после срабатывания АСАУР. Искусственное и неэффективное препятствие. В большинстве случаев. Но его не отменяют.

Ситуация требует уже широкой огласки и немедленного решения.

Обновленная команда Ореста Мандзия должна наконец взять на себя ответственность и найти выход. Скопление сотен грузовиков на таможнях может привести к трагедии.