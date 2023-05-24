Не протест: у Ломаченко выступили с официальным требованием после боя с Хэйни

Команда украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) призвала международные организации обязать американца Девина Хэйни (30-0, 15 КО) провести реванш с уроженцем Белгород-Днестровского после спорной победы в бою 20 мая. Представители нашего соотечественника объявили о том, что готовятся подать апелляцию на результат поединка.

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Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал менеджер Ломаченко Эгис Климас. Он направил соответствующие письма в Международную федерацию бокса (IBF), Всемирный боксерский совет (WBC), Международную боксерскую ассоциацию (WBA) и Международную боксерскую организацию (WBO), потребовав оставить украинца в своих рейтингах на первом месте.

"Поскольку команда Ломаченко готовит апелляцию на решение в свете крайне спорного исхода боя, прошу вас признать Лому №1 рейтинга и признать обязательным претендентом на титул в легком весе. Ломе отказали в победе на ринге в субботу, и он заслуживает возможности занять в рейтинге и получить еще один шанс реализовать свою мечту как как можно скорее. Мир бокса считает несправедливым решение, лишившее Лому его законной победу", – подчеркнул Климас.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов.

Известный тренер по боксу Тедди Атлас потребовал от Атлетической комиссии Невады начать разбирательство в отношении одного из судей боя Ломаченко – Хэйни. Также стало известно, сколько заработал за поединок украинский боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни однозначно прокомментировал свою победу над Василием Ломаченко. Кроме того, стало известно, что ждет промоутер украинца Боб Арум от подачи командой боксера протеста.

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