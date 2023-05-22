Ограбление? Опубликована статистика ударов боя Ломаченко – Хэйни

Украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) выбросил на 159 ударов больше своего американского соперника Девина Хэйни (30-0, 15 КО) в поединке, который состоялся 20 мая. Наш соотечественник, который потерпел поражение по очкам, при этом был менее точен в процентном соотношении, а также в доле силовых ударов.

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Об этом свидетельствует статистика, которую традиционно обнародовала на своей странице в социальной сети Twitter аналитическая компания CompuBox. Согласно ее подсчетам, Ломаченко нанес 564 удара, тогда как американец успел выбросить 405.

124 удара украинца достигли цели, но это на 5% меньше точности попаданий в исполнении Хэйни. Интересно, что лишь девять ударов Василия пришлись по корпусу соперника. Наиболее успешным для нашего соотечественника вышел 11-й раунд, в котором он просто уничтожил своего оппонента – 20 точных ударов против двух.

Если подсчитать количество точных попаданий по раундам, то выйдет, что боксеры забрали по пять трехминуток, а еще две завершились вничью. Украинец был лучше во втором половине боя, причем в чемпионских раундах он победил по точным ударам 44-19.

Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков. Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, после поражения Василий Ломаченко не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию. Во время флеш-интервью в ринге Василий не стал упоминать Украину, отказавшись благодарить свою родину.

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