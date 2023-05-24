Ломаченко отстранили от бокса после боя с Хэйни

Бывший обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) отстранен от бокса после поединка с абсолютным чемпионом мира Девином Хейни (30-0, 15 КО), который прошел в ночь на 21 мая в США. Такое решение приняла Атлетическая комиссия американского штата Невада.

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Информация об этом появилась на статистическом ресурсе BoxRec. Пока что отстранение бывшего чемпиона мира в легком весе введено сроком до 20 июня.

Такое же решение функционеры приняли и в отношении Девина, но его срок на две недели больше, чем у украинца.

Стоит отметить, что в США чиновники от бокса нередко так поступают после боев. Обычно – для того, чтобы убедиться, что здоровью боксеров ничего не угрожает. После прохождения медицинского осмотра отстранение с атлетов снимают.

Подобное отстранение Василий получил и в ноябре прошлого года после боя с американцем Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Ломаченко - Хэйни на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113 в пользу американца.

Василий и многие эксперты мира бокса были возмущены тем, что судьи отдали преимущество действующему обладателю титулов. В сети даже мелькало слово "ограбление" по отношению к украинцу.

После поражения Василий не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию.

На защиту Ломы встали фанаты из России, назвав судейство позором.

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