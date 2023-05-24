'Долбаный неудачник'. Хэйни наехал на Ломаченко

Обладатель титулов WBO, WBC, IBF, WBA в легком весе Девин Хэйни (30-0, 15 КО) отреагировал на призыв команды украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) к международным боксерским организациям. Менеджер Ломаченко Эгис Климас считает, что Хэйни необходимо обязать провести реванш.

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Несколько дней назад стало известно, что представители нашего соотечественника готовятся подать апелляцию на результат поединка.

"Этот парень долбаный неудачник. Этому неудачнику от бокса дали эту привилегию [бой за абсолютное чемпионство с Хэйни - Ред.], а он оправдывается на ходу! Прими проигрыш как мужчина и перестань плакать. Это было создано для тебя, чтобы ты выиграл в третий раз в своей карьере, и ты потерпел неудачу!" – написал Девин у себя в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Ломаченко – Хэйни на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113 в пользу американца.

Василий и многие эксперты из мира бокса были возмущены тем, что судьи отдали преимущество действующему обладателю титулов. В сети даже мелькало слово "ограбление" по отношению к украинцу.

После поражения Василий не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию.

На защиту Ломы встали фанаты из России, назвав судейство позором.

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