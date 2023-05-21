Рефери сошел с ума? Ломаченко – Хэйни: стали известны записки судей

Украинец Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) во второй раз в карьере не смог завоевать титул абсолютного чемпиона мира. Наш соотечественник единогласным решением судей уступил американцу Двину Хэйни (30-0, 16 КО).

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Поединок продолжался все 12 раундов. Бой выдался очень близким и до самого финального гонга болельщики не могли предположить, кто станет победителем.

В итоге все решили записки судей, который отдали предпочтение американскому чемпиону. Несмотря на доминацию украинца в последних раундах, они единогласно отдали победу Хэйни – 116:112, 115:113, 115:113.

Интересно, что один из судьей практически полностью отдал американцу вторую половину поединка. При этом его коллеги были менее категоричны.

Отметим, что для Ломаченко это уже третье поражение в карьере. Ранее он проиграл мексиканцу Орлндо Силидо и американцу Теофимо Лопесу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко не смог сдержать эмоции и разрыдался после поражение от Девина Хэйни в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

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