Ломаченко проиграл Хэйни и не стал абсолютным чемпионом мира. Видео

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) проиграл обладателю титулов WBC, IBF, WBA Super, WBO Девину Хэйни (30-0, 15 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом. Бой в легком весе Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113.

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Перед этим поединком букмекеры были единодушны в своих прогнозах, отдавая предпочтение 24-летнем американцу.

Стартовый раунд прошел в своеобразной разведке от бойцов. С самого начала Хэйни занял центр ринга, проверяя защиту Ломы левым джебом. Боксеры не форсировали ситуацию, присматриваясь друг к другу. На последних секундах украинец огрызнулся серией, попытавшись зажать соперника в угол.

Второй раунд повторял рисунок боя, где Девин работал первым номером, несколько раз пробив защиту украинского боксера. Василий выбрасывал меньшее количество ударов, но старался работать сериями, делая акцент на эффективности.

Американский чемпион часто атаковал корпус Василия, продолжая вести бой. Ломаченко неплохо работал на ногах, сбегая ударов. В середине третьего раунда наш соотечественник попал Девину оверхенд в челюсть и попытался развить свой успех.

Хэйни, благодаря длинным рукам, старался держать Васю на дистанции, работая джебом. Украинский боксер заметно превосходил оппонента в реакции, из-за чего "тычки" Девина часто находили лишь воздух.

Создавалось впечатление, что Лома вернулся к тактике своих ранних боев, когда давал сопернику вымотаться, постоянно уходя от опасности. К середине 5-го раунда пошел открытый бой, и Вася несколько раз успешно атаковал сериями. Удары Хэйни были тяжелее, но часто находили лишь воздух.

На экваторе встречи небольшое преимущество имел чемпион. Он не боялся уходить в угол, отодвигая оппонента джебом.

Начиная с 7-го раунда Девин все больше превосходил украинца в мощности. Бой стал чаще прерываться клинчами. Ломаченко никак не мог сблизиться на дистанцию атаки, получая сразу ответку джебом. Однако на последних секундах 3-минутки фаворит так увлекся нападением, что пропустил от претендента прямой в голову.

В 8-м раунде Девин работал первым номером, атакуя "по этажам", но несколько раз забыл про оборону и получил ощутимый прямой от Василия в голову.

9-й отрезок выиграл Ломаченко. Он атаковал опаснее и несколько раз заставил дернуться голову фаворита. Вася целил исключительно в "верхний этаж".

На чемпионские раунды больше сил осталось у Ломаченко. В середине 10-го он взорвался серией ударов, чем заметно потряс американца. Хэйни быстро восстановился и уже сам попытался ответить серией.

С дебюта 11-й трехминутки Василий правым боковым проверил подбородок оппонента. Уже украинец "танцевал" В центре ринга и был первым номером. Зажимая Хэйни в угол, Лома начинал сериями создавал огромные проблемы сопернику. Девин тяжело дышал, но в глухую защиту не уходил.

В заключительном раунде оба боксера старались досрочно добыть победу. Предпочтительней смотрелся 35-летний уроженец Белгород-Днестровского, пытаясь зажать 24-летнего американца в угол.

Напомним, что после разгромной победы над британцем Люком Кэмпбеллом в 2019-м, Лома в октябре 2020 года потерпел сенсационное поражение от молодого Теофимо Лопеса. В этой битве украинец проиграл три чемпионских титула.

Ломаченко вернулся в ринг в декабре 2021 года, победив ганца Ричарда Комми (30-4-1, 27 КО) единогласным решением судей.

Свой крайний бой украинский боец провел 30 октября 2022-го, победив американца Джемейна Ортиса.

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