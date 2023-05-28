Непобедимый экс-чемпион мира бросил вызов Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) хотел бы провести бой с Василем Ломаченко (17-3, 11 КО). 25-летний уроженец Ньюарка был впечатлен тем, как украинец дрался с непобедимым Девином Хэйни.

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В том случае если бой с Ломаченко сразу организовать не удастся, у Стивенсона есть, с кем подраться.

"Джамейн Ортис говорит по-настоящему безумные вещи. Я хотел бы поставить его на место. Но если у меня будет шанс сразиться с Ломаченко в следующий раз, то я им воспользуюсь. Лома явно еще не закончил и он не старый забытый боец. Я не хочу ждать еще год. Ему исполнилось 36 или 37 лет. Он стареет с каждым годом. Мне бы хотелось, чтобы он был в такой же форме, как в бою с Девином. Если Василий будет настаивать на том, что ему нужен еще один бой в промежутке между этим, то тогда я выбью дерьмо из Джамейна Ортиса. Он не понимает, во что ввязывается", – цитирует Стивенсона boxingnews24.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стивенсон признался, что он изменил свое мнение относительно результата в бою между Девином Хейни.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов.

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