'Это позор!' Отец Теофимо Лопеса устроил разнос из-за поражения Ломаченко от Хэйни, напомнив о бомбах в Украине

Отец бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (18-1, 13 КО) Теофимо Лопес – старший пришел в ярость из-за результата боя Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) с Девином Хэйни (30-0, 15 КО). Американский тренер назвал несправедливой победу своего соотечественника и ограблением не только самого нашего боксера, но и всего украинского народа.

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Об этом Лопес-старший заявил в эмоциональном интервью YouTube-каналу Punsh Drunk Boxing. Он назвал абсолютной коррупцией единогласное решение судей отдать победу Хэйни в поединке 20 мая, а также напомнил, что Ломаченко представляет Украину, которая противостоит российской агрессии.

"Это полное дерьмо! Коррупция во всей красе. И кто-то должен это остановить, что-то сделать. Весь мир, как и я, видел, что это было омерзительно. Это позор бокса! У украинцев должен быть абсолютный чемпион мира, чтобы они могли хотя бы час попраздновать. В то время, когда их бомбят. Я так говорю, потому что для меня украинцы – это очень сильные люди. Это мы тут нормально просыпаемся, недовольны, когда не получили того или другого. Мы не понимаем, как живется им. Эти люди живут в страхе каждый день. Победа Ломаченко подарила бы им надежду", – сказал отец Теофимо.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. В России один из журналистов назвал позором бокс от Ломаченко в поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что Василия Ломаченко отстранили от бокса после боя. Сам Девин Хэйни набросился с оскорблениями на украинского боксера.

Команда нашего соотечественника потребовала от международных организаций объявить обязательный реванш. В свою очередь, Ломаченко выразил уверенность в том, что ему будет сложно еще раз драться за звание абсолютного чемпиона мира.

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