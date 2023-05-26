'Чистая коррупция': судей боя Ломаченко – Хэйни сравнили с Путиным

Отец экс-чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (18-1, 13 КО) Теофимо Лопес-старший раскритиковал судейство боя Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) и Девина Хэйни (30-0, 15 КО). Американский тренер отметил, что украинского боксера нагло лишили победы в поединке 20 мая.

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Такое мнение Лопес-старший эмоционально выразил в интервью YouTube-каналу Punsh Drunk Boxing. Он отметил, что Ломаченко продемонстрировал невероятный бокс в том момент, когда на него мало кто ставил, и доказал свое преимущество над более молодым оппонентом.

"Посмотрите на слезы Ломы. Он показал себя настоящим. Он продемонстрировал, что он вернулся. Он показал всему миру блестящий перфоманс. И это в его возрасте и когда его уже списали. Он выглядел более убедительно, чем в бою с Джемейном Ортисом. Я знаю, о чем говорю. У него был очень хороший план и он должен был выиграть. Но это была чистая коррупция. Это ужасно. Такое впечатление, что Путин сидел прямо по центру и судил", – сказал Лопес-старший.

Перед этим отец американского боксера устроил разнос, назвав позором бокса результат боя Василия и Девина, напомнив о войне в Украине.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. В России один из журналистов назвал позором бокс от Ломаченко в поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что Василия Ломаченко отстранили от бокса после боя. Сам Девин Хэйни набросился с оскорблениями на украинского боксера.

Команда нашего соотечественника потребовала от международных организаций объявить обязательный реванш. В свою очередь, Ломаченко выразил уверенность в том, что ему будет сложно еще раз драться за звание абсолютного чемпиона мира.

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