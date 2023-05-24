'Думаю, что этот бой был последним'. Стало известно, что будет с Ломаченко после поражения от Хэйни

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) и его команда уже смирились с тем, что Девин Хэйни (30-0, 15 КО) не даст матч-реванш. Василий считает, что абсолютный чемпион сменит дивизион и бой с ним в Лас-Вегасе был последним для американца в легком весе.

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Впрочем, по мнению Boxingscene у украинца еще будет возможность завоевать титул.

"Я думаю, что это был последний бой для Хэйни в этой весовой категории. Я так считаю", – цитирует Ломаченко Boxingscene.

Ни Девин, ни Лома не имели в своих контрактах пункта о матче-реванше, даже такого, который защитил бы Хейни в случае поражения. Во время переговоров перед битвой Билл Хейни, отец и менеджер Девина, отверг необходимость в контракте пункта о проведения реванша.

Эгис Климас, менеджер Ломаченко, утверждал, что судьи "ограбили" Ломаченко. Климас планирует подать официальный протест в Атлетическую комиссию штата Невада по поводу подсчета очков. Все судьи отдали победу своему соотечественнику: Тим Читэм (115–113), Дэйв Моретти (116–112) и Дэвид Сазерленд (115-113).

Климас признал, что протест вряд ли приведет к изменению официального результата. Он также смирился с тем, что у Ломаченко не будет еще одной возможности бросить вызов Хейни за его четыре титула.

Хэйни стал свободным агентом после победы над Ломаченко, а украинец остался на контракте с Top Rank.

Ломаченко сможет бороться за вакантный пояс в легком весе в конце этого года, когда Хэйни сделает свой чемпионский титул вакантным, если поднимется в более тяжелый дивизион.

По утверждению Boxingscene, у Ломаченко будут разные варианты для следующего боя, потому что Top Rank продвигает множество претендентов в легком весе.

Сразу после поражения в Лас-Вегасе у Климаса не было желания рассматривать потенциальных соперников для следующего боя Ломаченко.

"Не знаю. Вы сейчас задаете вопрос о наших дальнейших планах. Но мы должны сперва переговорить с промоутером и посмотреть, какие есть варианты", – цитирует Климаса Boxingscene.

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