'Небольшая разница': Ломаченко назвал счет боя с Хэйни, обозвав американца трусом

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) выразил уверенность в своей победе над американцем Девином Хэйни (30-0, 15 КО) в поединке 20 мая. Уроженец Белгорода-Днестровского после просмотра повтора боя записал себе в актив как минимум семь раундов из 12.

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Об этом украинец заявил в интервью YouTube-каналу EsNews. Он добавил, что Хэйни обязан дать ему реванш, чтобы доказать свою силу, однако американец ни за что не пойдет на такой шаг, так как боится Ломаченко и прекрасно осознает свой проигрыш в Лас-Вегасе.

"Слушайте, после того как я посмотрел повтор этого боя, мой счет был 8-4 по раундам в мою пользу. Но это потому, что он субъективный. Поэтому реальный счет ближе к 7-5. Это почти то же самое, что давали некоторые аналитики. Но у меня другие очки за конкретные раунды. Я думаю, что забрал второй раунд. В этом небольшая разница, потому что мы по-разному смотрим на вещи. Это нормально. Реванш? Думаю, он никогда не состоится. Я уверен, что он боится. Он понимает, что проиграл и что на самом деле произошло", – сказал Ломаченко.

Напомним, бой Ломаченко – Хэйни прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. В России один из журналистов назвал позором бокс от Ломаченко в поединке.

Накануне стало известно, что Василия Ломаченко отстранили от бокса после боя. Сам Девин Хэйни набросился с оскорблениями на украинского боксера.

Команда нашего соотечественника потребовала от международных организаций объявить обязательный реванш. В свою очередь, Ломаченко выразил уверенность в том, что ему будет сложно еще раз драться за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский тренер Теофимо Лопес-старший назвал позором бокса результат боя Ломаченко – Хэйни. Он также сравнил судей поединка с российским диктатором Владимиром Путиным. А самому Ломаченко бросил вызов непобедимый американец.

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