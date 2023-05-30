'Сплю очень хорошо': Ломаченко высказался о реванше с Хэйни и завершении карьеры

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) выразил уверенность в том, что американец Девин Хэйни (30-0, 15 КО) обязан дать ему реванш, чтобы доказать свое преимущество после скандальной победы в бою 20 мая. Уроженец Белгород-Днестровского отметил, что в повторном поединке нуждается именно нынешний обладатель всех титулов легкого дивизиона.

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Об этом Ломаченко заявил в интервью YouTube-каналу EsNews. По его словам, он получил очень много сообщений от фанатов бокса со словами поддержки. Болельщики поставили под сомнение результат боя, в котором Хэйни отдали победу единогласным решением судей.

"Многие подходят ко мне и говорят, что я выиграл бой. Перед боем он говорил очень много о наследии. Но если ты говоришь о наследии, то нужен реванш. Все в его рукам. Этот реванш нужен ему, а не мне. Потому что я сплю очень хорошо. Чтобы организовать реванш, нужно быть сильным парнем. Но, думаю, этого никогда не произойдет. Я был приятно удивлен, когда получил очень много поддержки от фанатов со всего мира. Мое будущее? Мы продолжаем", – сказал Ломаченко.

Напомним, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка Ломаченко – Хэйни, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков. Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни.

Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. В России один из журналистов назвал позором бокс от Ломаченко в поединке. Также стало известно, что Василия отстранили от бокса после боя. Сам Девин Хэйни набросился с оскорблениями на украинского боксера.

Команда нашего соотечественника потребовала от международных организаций объявить обязательный реванш. В свою очередь, Ломаченко выразил уверенность в том, что ему будет сложно еще раз драться за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский тренер Теофимо Лопес-старший назвал позором бокса результат боя Ломаченко – Хэйни. Он также сравнил судей поединка с российским диктатором Владимиром Путиным. А самому Ломаченко бросил вызов непобедимый американец.

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