Военные РФ взяли страну "под контроль", а задержанных уже почти 6 тысяч. Что происходит в Казахстане 9 января (обновляется)

Почти неделю в Казахстане продолжаются массовые протесты, ставшие настоящей трагедией для страны – всего за несколько дней они переросли в беспорядки со стрельбой, привели к мародерству, многочисленным жертвам и введению российских "миротворцев". Власти обозвали митингующих "ворами и убийцами", разрешив силовикам стрелять на поражение без предупреждения.

Ныне известно почти о 6 тысячах задержанных, среди которых иностранные граждане. В воскресенье, 9 января, в сети показали еще больше колонн военных и техники РФ, которые продолжают прибывать в казахстанские города якобы для охраны важных объектов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

OBOZREVATEL следит за ситуацией в Казахстане в этот день онлайн (данные постоянно обновляются).

Видео дня

02:00 – В результате массовых протестов по всей стране было задержано 5135 человек, заявил и. о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. Он добавил, что по фактам "применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, разбойных нападениях и краж" были начаты досудебные расследования.

03:00 – Круглосуточно Россия перебрасывает подразделения контингента ОДКБ в Казахстан с помощью более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, передает "RT на русском" в Telegram. В страну, помимо РФ, отправили своих "миротворцев" Беларусь, Армения, Киргизия и Таджикистан.

04:00 – Минобороны РФ показало марш колонны российских "миротворцев" в Казахстане. Из аэродрома Жетыген они направлялись в районы, где "будут охранять важные объекты". Часть военных уже приступили к выполнению задач.

05:00 – Отмечается, что в аэропорту Алматы одновременно находились 15 военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России. Один такой самолет перевозит около 100 солдат с полной экипировкой, 200 солдат без нее, или же 40 солдат и две боевые машины. В Telegram-канале Ressentiment подчеркнули, что это дает понимание того, сколько российских военных участвует в операции в Алматы.

06:00 – Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай выступил с разъяснением его позиции по происходящему в стране. Он заявил, якобы тот в эти продолжал находиться в Нур-Султане и "оказывал поддержку действующему главе государства" Касыму-Жомарту Токаеву.

07:00 – По данным пресс-службы президента Казахстане, после митингов было возбуждено 125 дел, в органы полиции доставлены уже 5,8 тысячи человек, среди них много иностранцев.

08:00 – Токаев объявил в стране общенациональный траур на 10 января в связи с многочисленными жертвами "в результате беспорядков".

09:00 – Президент Казахстана провел телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, передает сайт казахстанского лидера. Токаев отчитался, мол, ситуация в стране "стабилизируется, в то же время координационные пункты терактов остаются, поэтому борьба с терроризмом будет продолжаться со всей решительностью". Также он предложил в ближайшее время провести саммит ОКГБ в онлайн-формате.

09:30 – Возле аэропорта в Алматы, где проходила эвакуация российских граждан, было много военных, цитирует телеканал "Дождь" слова своего корреспондента Василия Полонского. Отмечается, что журналист попытался сделать фотографии, однако "к нему подошел один из силовиков и сказал удалить снимки". Подъезд к аэропорту был прегражден, журналистов внутрь не пускали. Также рядом находился БТР.

10:00 – Казахстанские власти выдали за погромщика на массовых протестах в стране джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова, часто гастролировавшего в Алматы. По словам родственников мужчины, его пытали и сейчас никто не знает, где он. Ранее СМИ Казахстана опубликовали ролик с избитым "наемником", на котором тот признается, что прилетел для участия в протестах за деньги.

Напомним: ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Уже 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками, сообщалось о погибших и пострадавших. Утром 5 января президент отправил в отставку правительство. В стране ввели режим чрезвычайного положения.

Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ "за помощью в преодолении террористической угрозы в стране". И уже 6 января в Казахстан начали направлять миротворческие силы. Больше всего прибыло российских военных и техники, которые, по некоторым данным, учувствовали в вооруженном разгоне митингующих. Ранее президент назвал участников протеста "преступниками и убийцами", приказав силовикам стрелять по людях на поражение без предупреждения.

Что на самом деле спровоцировало протесты в Казахстане и при чем тут Россия – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в разгоне протестующих в Алматы 6 января могли участвовать российские военные, переброшенные в Казахстан. Подразделения без опознавательных знаков вели стрельбу по находившимся на площади безоружным людям и обращались к ним через громкоговоритель на русском.