В Казахстане заявили о гибели во время протестов уже троих детей

В Казахстане с начала массовых протестов погибло уже трое детей. Жертвами стали подростки возрастом 11 и 15 лет, а также 4-летняя девочка, которая получила огнестрельное ранение в голову.

Такие данные о гибели несовершеннолетних предоставила уполномоченная по правам ребенка Казахстана Аружан Саин. Об этом рассказали в эфире телеканала "Хабар 24".

Один ребенок погиб 5 января, когда гулял со своими родителями по улицам Алматы. Внезапно раздался выстрел и пуля попала в несовершеннолетнего. Ранение оказалось смертельным.

7 января была расстреляна машина, где находился подросток с отцом. Ребенок не выжил.

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4-летняя девочка погибла при аналогичных обстоятельствах. Она и ее 15-летняя сестра ездили с родственниками за продуктами. Люди проезжали мимо центральной площади Алматы, когда по транспортному средству начали стрелять неизвестные. Младший ребенок от ранения скончался, а ее старшую сестру госпитализировали, пострадавшая в реанимации.

Известно, что в Алматы еще один 15-летний подросток попал в больницу с тяжелыми пулевыми ранениями.

Напомним: в Казахстане застрелили Сакена Битаева – музыканта, режиссера, оператора и основателя проекта Salamalec sound. Его также называют "отцом казахского хип-хопа".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Алматы неизвестные вооруженные люди без опознавательных знаков открыли огонь возле морга, где собрались родственники погибших и журналисты.

А ранее стало известно, что в разгоне протестующих в Алматы 6 января могли участвовать военные из РФ, переброшенные в Казахстан. Подразделения без опознавательных знаков вели стрельбу по безоружным людям и обращались к ним через громкоговоритель на русском языке.