Российского снайпера, воевавшего на Донбассе, отправили 'миротворцем' в Казахстан. Видео

Россия отправила в Казахстан в качестве "миротворца" снайпера по имени Мага из Бурятии, который до этого воевал на стороне оккупантов на Донбассе. Он подтвердил, что отправится в столицу охваченной протестами страны Нур-Султан.

Это смог выяснить украинский блогер, автор YouTube-канала "Эдгар Миротворец", притворившись представителем донбасских боевиков. Разговор с россиянином он записал на видео и выложил в сеть (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Снайпер оказался военнослужащим Восточного военного округа в Сибири, который считается самым мощным по боевому составу в РФ. Он рассказал, что собирается в Казахстан, куда сейчас отправляют все боеспособные подразделения.

Он похвастался, что уже получил патроны, и показал их блогеру. Свои планы на территории страны-соседа Мага описал так: "Мочить будем".

Российский снайпер уточнил, что в боевых действиях против украинской армии на Донбассе он принимал участие в 2016-2017 годах. По его словам, у него там "лежит половина друзей".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Казахстана Токаев обратился за помощью к странам ОДКБ. Это военно-политическая организация, в которую входят также Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан. Впоследствии было принято решение отправить в Казахстан коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Россия уже отправила в страну своих "миротворцев", среди которых есть подразделения, участвовавшие в агрессии против Украины. Сообщается, что прибыли в Казахстан и беларусские силовики.

7 января стало известно, что РФ продолжает переброску воинского контингента в Казахстан, где продолжаются масштабные протесты. Эта деятельность ведется с трех аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.