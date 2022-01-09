МИД начал эвакуацию украинцев из Казахстана: Кулеба раскрыл подробности

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина начала процесс возвращения своих граждан из охваченного просестами Казахстана. В частности в Киев следует рейсовый самолет из Нур-Султана.

На борту находятся 33 украинца, сообщил в воскресенье, 9 января, глава ведомства Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter. Политик рассказал, что следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января.

"Работаем над организацией возвращения остальных украинцев, которые обратились за помощью, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", – написал он.

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Ранее спикер МИД Олег Николенко в комментарии OBOZREVATEL сообщил, что в Алматы находятся 116 граждан Украины. По его словам, все они не могут покинуть страну из-за отмененных рейсов.

В настоящее время аэропорт Алматы используется исключительно для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ. При этом обслуживание гражданских самолетов приостановлено. Как сказал Николенко, угроз жизни украинцев нет. Кроме того, они снабжены жильем и продуктами.

По информации ведомства, в ходе протестов в Казахстане нет задержанных, пострадавших или погибших украинцев.

Напомним: причиной протестов в Казахстане стало повышение вдвое цен на сжиженный газ с 1 января 2022 года. Они продолжаются уже неделю. Митингующие добились обещания снизить цены, затем – политических реформ. После этого митинги разгорелись с новой силой в Таразе, Караганде, Алма-Ате, Актау. В города стянули силовиков и авиацию, полицейские стали применять слезоточивый газ. Хроника событий за 9 января – по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николенко отметил, что МИД Украины внимательно следит за развитием событий в Казахстане, а Кулеба поручил подразделениям дипломатической службы сконцентрироваться на защите интересов украинских граждан в стране.