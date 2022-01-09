На гостелеканале Рада протестующих в Казахстане назвали террористами и похвалили Лукашенко. Видео

В эфире парламентского канала Рад политический эксперт и президент Ассоциации социального развития через право Инна Силантьева назвала вышедших на протест граждан Казахстана террористами. Она также похвалила Александра Лукашенко, нелегитимного президента Беларуси.

Эфир прошел в пятницу, 7 января. Отрывок из него на своей странице в Twitter опубликовал экс-лидер "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Силантьева говорила на русском языке и заявила, что ей понравились высказывания диктатора Лукашенко в поддержку президента Казахстана Касим-Жомарт Токаева.

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"Он (Лукашенко. – Ред.) сказал, что именно такой президент, дипломатический, умный, может вести диалог. Он может найти пути решения с бунтовщиками. Но поскольку это террористы, уже хорошо обученные люди, пришлось воспользоваться ОДКБ", – сказала она.

Эксперт процитировала и другие высказывания Лукашенко, где он назвал Беларусь мирной страной, которая якобы не допустит того, что происходит в Казахстане.

"И Лукашенко сказал: "Мы – мирная страна Беларусь. Вы посмотрите, что происходит в Казахстане. Мы такого не допустим". Они также готовы ввести свои войска", – отметила на русском Силантьева.

Стерненко обратил внимание, что Рада является государственным каналом, средства на который выделяют из бюджета.

"А это государственный телеканал Рада, которым недавно занимается экс-продюсер каналов Медведчука Семенов. В эфире спонсируемого за наши средства канала "эксперт" восхваляет самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко и одобряет вторжение российских войск в Казахстан", – написал он.

Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Борис Береза на своем канале в Telegram со своей стороны обратил внимание на то, что во время эфира были перебои со звуком. "Отдельный вопрос к звуку. Это ведь и на него потратили десятки миллионов гривен?" – написал.

Напомним, 15 декабря канал Рада заработал в формате телемарафона. Им занимается бывший продюсер каналов в пулу Виктора Медведчука, на которые наложили санкции СНБО, "112 Украина", NewsOne и "Прямой" Алексей Семенов.

Как сообщал OBOZREVATEL, корреспондентка телеканала "Рада" с нескольких попыток не смогла правильно произнести слово "архистратиг" и получила замечания от очевидицы в прямом эфире. Курьезный случай стал поводом для шуток украинцев в сети.