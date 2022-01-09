В Казахстане выстрелом в голову убили 4-летнюю девочку: подробности трагедии

В бывшей столице Казахстана Алматы от ранения в голову погибла девочка четырех лет по имени Коркемай, а ее 15-летняя сестра находится в реанимации. Автомобиль, в котором они ехали, попал под обстрел.

Трагедия произошла 7 января на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева. Об этом сообщают издание Orda.kz со ссылкой на отца девочек и "Sputnik Казахстан", цитируя детского омбудсмена.

Айдос Мельдыхан в комментарии СМИ рассказал, что дочери находились в автомобиле с дядей и двумя его сыновьями. Они ездили за продуктами и проезжали мимо центральной площади города, когда в транспортное средство начали стрелять неизвестные.

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По словам мужчины, его младшая дочь погибла на месте – пуля попала в голову маленькой Коркемай. Остальные дети получили ранения, их в больницу отвез брат на подстреленном авто.

Девятиклассницу с пулевым ранением прооперировали, она до сих пор находится в реанимации, подтвердила информацию уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

Она добавила, что всего в ходе протестов в стране подтверждена гибель двух детей, трое пострадали.

"Я обращаюсь к родителям и ко всем взрослым – пожалуйста, берегите детей. Берегите себя, ведь ваши дети нуждаются в вас. Оставайтесь дома! Не подходите к окнам! Не оставляйте детей одних", – призвала омбудсмен.

Издание Orda.kz пишет, что возле морга Алматы ежедневно выстраиваются в очередь родственники погибших в ходе митингов. Большинство потеряли своих родных 6 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты в Казахстане продолжаются уже почти неделю. За это время в разных городах страны задержали около 6 тыс. человек, туда продолжают прибывать российские "миротворцы".