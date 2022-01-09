В Казахстане показали видео с избитым 'наемником', которым оказался известный музыкант

Казахстанские власти выдали за погромщика на массовых протестах в стране джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова, который часто гастролировал в Алматы. По словам родственников мужчины, его пытали и сейчас никто не знает, где он.

Об этом сообщает kaktus.media. Как отмечается, ранее СМИ Казахстана опубликовали ролик с избитым "наемником", на котором он признается, что прилетел для участия в протестах за деньги (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах задержан в ссадинах заявляет, что "неизвестные люди" связались с ним по телефону и предложили 90 тыс. тенге (около $200) за участие в митинге.

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Затем они якобы оплатили ему перелет в Алматы – он прибыл в город 2 января, его разместили в одной из квартир. По словам мужчину, помимо него там также были граждане Таджикистана и Узбекистана – около десяти человек.

"Когда митинг начался, я испугался. Вернулся в квартиру, переночевал. На следующий день решил поехать домой и меня задержали в селе Самсы. Военные", – говорит на видео задержанный.

Издание подчеркивает, что пока неизвестно, при каких обстоятельствах записывались эти кадры. В Министерстве иностранных дел Кыргызстана информацию о них не прокомментировали.

Со своей стороны родственники Рузахунова утверждают, что мужчину пытали и неизвестно где удерживают, они не могут до него дозвониться. Через СМИ родные музыканта обратились за помощью к компетентным органам Кыргызстана.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на 9 января, в ходе протестов в Казахстане задержали около 6000 человек. При этом в города страны продолжили прибывать российские военные, которых подозревают в "зачистке" митингов.