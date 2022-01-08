Протестующих в Алматы расстреливали военные без опознавательных знаков и говорившие по-русски – СМИ

В разгоне протестующих в Алматы 6 января могли участвовать российские военные, переброшенные в Казахстан. Подразделения без опознавательных знаков вели стрельбу по безоружным людям, которые находились на площади, и обращались к ним через громкоговоритель по-русски.

Об этом в интервью "Сибирь.Реалии" рассказал один из лидеров протеста – 64-летний правозащитник Мейрхан Абдуманапов. По его словам, утром 6 января силовики прибыли на площадь на военной технике и окружили митингующих. Они открыли предупредительный огонь, ранив в ногу одного из демонстрантов. Офицер, который говорил по-казахски, предупредил в громкоговоритель не приближаться к военным и самостоятельно удалять вооруженных участников, иначе "за последствия он не отвечает".

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По словам Абдуманапова, днем появились слухи, что "в город прибыло подкрепление: российские войска и части ОДКБ, белорусские, армянские и еще какие-то, они будут разгонять силой". А вечером, когда стемнело, на площадь прибыли бронетранспортеры с пулеметами, которые начали стрелять на поражение без предупреждения.

"Люди бросились врассыпную, я увидел, что некоторые упали", – вспомнил Абдуманапов, отметив, что их было как минимум семь. При этом две девушки и парень, уже не подавали признаков жизни.

Участник протеста рассказал, что люди покидали площадь под градом пуль. При этом скорая не приехала на вызов, убитые так и остались лежать.

"Сколько всего человек погибло только на площади, мы не знаем", – уточнил Абдуманапов.

Он пояснил, что людей расстреливали солдаты без опознавательных знаков, которые через громкоговоритель обращались только по-русски: "Освободите площадь, будем расстреливать".

"Ни слова по-казахски. Из чего мы сделали вывод, что это были российские войска. Как нас и предупреждали днем", – подчеркнул мужчина.

Напомним: морги в Алматы охраняют "зеленые человечки" – неизвестные вооруженные люди без опознавательных знаков. 8 января они открыли огонь у морга, где собрались родственники погибших и журналисты. "Силовики" охраняли учреждение.

Корреспондент, который присутствовал на месте, назвал их сотрудниками "полиции", поскольку именно это было написано на одном из них, однако чья именно она – неизвестно. Кроме того, в материале говорится, что некоторые "охранники" были одеты в спортивные костюмы, сверху – жилеты, каски, кто-то был просто в шапке. Эти люди кричали и угрожали задержанному мужчине.

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