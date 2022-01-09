"До полного уничтожения": в Казахстане озвучили сроки "антитеррористической операции"

В Министерстве обороны Казахстана заявили, что так называемая "антитеррористическая операция" будет длится в стране "до полного уничтожения террористов". Там отметили, что остановить ее можно будет лишь после "восстановления порядка" на улицах.

Об этом сказал Султан Гамалетдинов, заместитель министра обороны Казахстана на брифинге в воскресенье, 9 января, передает "Интерфакс". Ранее в стране был введен критический "красный" уровень террористической опасности.

"Она ("антитеррористическая операция". – Ред.) будет продолжена до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в Казахстане", – сказал он.

В то же время командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков заявил, что "миротворцы" ОДКБ будут находиться в Казахстане "до полной стабилизации обстановки".

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Отметим, что граждане Казахстана 2 января вышли на протесты из-за повышения цены на сжиженный газ. Из-за массовых митингов президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение и обратился к главам государств ОДКБ с просьбой помочь стабилизировать ситуацию. В состав "миротворческих сил" вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

По состоянию на 9 января известно почти о 6 тысячах задержанных, среди которых якобы есть иностранные граждане, и гибель троих детей. Что происходит в Казахстане в воскресенье – читайте в хронике OBOZREVATEL.

Что на самом деле спровоцировало протесты в Казахстане и при чем тут Россия – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в разгоне протестующих в Алматы 6 января могли участвовать российские военные, переброшенные в Казахстан. Подразделения без опознавательных знаков вели стрельбу по находившимся на площади безоружным людям и обращались к ним через громкоговоритель на русском.