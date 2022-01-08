В Казахстане 11-летний ребенок погиб от огнестрельного ранения, еще одного подростка ранили

В результате огнестрельного ранения в Республике Казахстан погиб 11-летний ребенок. Также сообщается, что 15-летний подросток был госпитализирован с пулевым ранением.

По информации уполномоченной по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин, гибель ребенка произошла в городе Алматы 5 января. Об этом сообщается в Telegram-канале Zakon.kz.

Омбудсмен сообщила, что 5 января родители прогуливались со своими детьми по улицам Алматы. В один момент они услышали выстрел, и, к сожалению, пуля попала в ребенка. Ранение оказалось для него смертельным.

Кроме того, 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Также в одной из взрослых больниц находится его отец.

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Аружан Саин уточнила, что ранение подросток получил, когда ехал в автомобиле вместе с отцом. По информации уполномоченной по правам ребенка, медики борются за жизнь подростка.

Напомним, в Казахстане в четверг, 6 января, застрелили Сакена Битаева – музыканта, режиссера, оператора и основателя проекта Salamalec sound. Его также называют "отцом казахского хип-хопа".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов в стране заявил, что с террористами нельзя вести переговоры, пригрозив им физическим уничтожением. Он уверен, что акции якобы были хорошо продуманными и "скоординированными террористическими группами", готовившимися за границей.

Также по данным СМИ, в Алматы был убит начальник Пограничной академии Комитета национальной безопасности Казахстана. Под его командованием курсанты вступали в бои с протестующими.

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