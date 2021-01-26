Хроника коронавируса в Украине и мире на 26 января: количество зараженных перевалило за 100 млн

По состоянию на вторник, 26 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 100,2 млн человек. За минувший день выявили 449 073 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,1 млн пациентов.

При этом выздоровели – 72,2 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 152 тыс., Испании – 38 тыс. и Бразилии – 28 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 194 328 всех случаев COVID-19. От него умерли 21 924 человека, а 953 297 побороли вирус. Активными больными, по официальной статистике, остаются более 224 тыс. украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усиленный карантин оправдал себя и скоро страна получит миллион доз вакцины от коронавируса.

В Украине коронавирусом чаще болеют люди в возрасте от 30 до 69 лет, тогда как реже эта инфекция поражает детей до 9 лет.