Хроника коронавируса в Украине и мире на 26 января: количество зараженных перевалило за 100 млн
По состоянию на вторник, 26 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 100,2 млн человек. За минувший день выявили 449 073 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,1 млн пациентов.
При этом выздоровели – 72,2 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 152 тыс., Испании – 38 тыс. и Бразилии – 28 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 1 194 328 всех случаев COVID-19. От него умерли 21 924 человека, а 953 297 побороли вирус. Активными больными, по официальной статистике, остаются более 224 тыс. украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усиленный карантин оправдал себя и скоро страна получит миллион доз вакцины от коронавируса.
В Украине коронавирусом чаще болеют люди в возрасте от 30 до 69 лет, тогда как реже эта инфекция поражает детей до 9 лет.
Украина отказалась разглашать детали закупок вакцины от COVID-19 из-за требований конфиденциальности, выдвинутых компаниями-разработчиками препарата. Из-за этого компанию "Медицинские закупки Украины" исключили из переговоров и привлекли внешнего посредника Crown Agents.
В компании Moderna заявили, что их вакцина показала эффективность против новых штаммов коронавируса, которые были обнаружены в Великобритании и ЮАР.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что бесплатной вакцины от коронавируса, согласно разработанному плану, хватит всем желающим.
В Украине в первом полугодии 2020 года может появиться лаборатория с возможностью выявления новых штаммов COVID-19.