Во Франции запретили носить самодельные маски: названа причина

Власти Франции запретили ношение самодельных масок в общественных местах из-за того, что они недостаточно защищают от более заразных штаммов коронавируса.

Соответствующий указ был принят после рекомендаций экспертов в области здравоохранения, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Минздрава страны Оливье Верана.

Глава ведомства пояснил, что рекомендация касается масок, сшитых дома, а также промышленных тканевых с меньшими фильтрующими свойствами, которое относятся ко второй категории.

При этом решение подвергли критике во Французской медицинской академии, поскольку научных доказательств недостаточной защиты таких масок нет.

В свою очередь в правительстве признали, что контролировать выполнение нового указа будет сложно.

Власти признали, что проконтролировать выполнение нового указа будет трудно. По словам пресс-секретаря премьера, полиция вряд ли будет спрашивать людей об уровне защиты их масок.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции не исключают вероятности введения третьего локдауна с начала пандемии коронавируса. Причиной тому является распространение британского и южноафриканского штаммов.