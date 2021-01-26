Иммунолог объяснил, почему Украина – "аутсайдер" в борьбе с коронавирусом

По словам иммунолога Бориса Донского, Украина является аутсайдером среди стран Европы в борьбе с коронавирусом, поскольку вернулась к средневековым схемам преодоления пандемий.

Так, украинцы "героически" получают естественный иммунитет без прививки от COVID-19, пока все не переболеют. Такое мнение медик выразил в интервью "Українським новинам".

Донской отметил, что новые штаммы коронавируса могут "затянуть" пандемию еще надолго.

"Если это появится в этом сезоне, в этом году, то будет действительно катастрофа, но будем надеяться, что этого не произойдет, потому что пока мы видели только один шаг в этом направлении (новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании), а для того, чтобы вирус действительно мутировал, стал совсем другим и наша память не работала на этот новый вариант, он должен сделать еще пять таких шагов", – отметил иммунолог.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине коронавирусом чаще болеют люди в возрасте от 30 до 69 лет, тогда как реже эта инфекция поражает детей до 9 лет.