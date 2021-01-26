Нидерланды первыми вакцинируют от COVID-19 людей старше 90 лет

Нидерланды 26 января первыми в мире вакцинируют от COVID-19 людей старше 90 лет.

Об этом сообщила голландская вещательная корпорация NOS. Отмечается, что прививку сделают пожилым людям, которые проживают самостоятельно.

"Сегодня впервые сделают вакцину людям старше 90 лет, которые проживают самостоятельно", – говорится в сообщении.

Первому человеку из этой возрастной категории сделают прививку в городе Апелдорн в провинции Гелдерланд. Муниципальная служба здравоохранения Нидерландов планирует вакцинировать около 45 тысяч человек возрастом от 90 лет и старше.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина отказалась разглашать детали закупок вакцины от COVID-19 из-за требований конфиденциальности, выдвинутых компаниями-разработчиками препарата.