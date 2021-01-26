В ВОЗ рассказали, кого не нужно прививать от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации о том, как правильно использовать вакцину против COVID-19 от компании Moderna (США), кого лучше вакцинировать в первую очередь, а кому избегать прививок.

Советы стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ обнародовали на сайте организации. При этом рекомендации назвали временными, поскольку исследования вакцины продолжаются.

Вакцинировать в первую очередь нужно медиков, подверженных высокому риску заражения, пожилых людей.

Когда препарат станет более доступным, прививки рекомендуется сделать дополнительным приоритетным группам граждан.

Вакцина безопасна и эффективна для людей с хроническими заболеваниями (гипертония, диабет, астма, болезни легких, печени или почек).

Людей из приоритетных групп с ослабленным иммунитетом следует прививать после дополнительных консультаций.

ВИЧ-инфицированные подвержены более высокому риску тяжелого течения COVID-19. Таким пациентам следует предоставить информацию и консультации.

Прививку должны сделать и те, кто переболел COVID-19 в прошлом. По желанию вакцинацию можно отложить на срок до шести месяцев с момента первого заражения.

Препарат можно использовать для женщин, которые кормят грудью (если они работницы сферы здравоохранения). Прекращать грудное вскармливание после вакцинации не рекомендуется.

Прививать пока не рекомендуется беременных, но если они работают в сфере здравоохранения, то вакцинация возможна.

Нельзя использовать вакцину людям с тяжелой аллергией на любой компонент препарата.

Несмотря на рекомендации вакцинировать пожилых людей, следует отдельно оценивать случаи, если ожидаемая продолжительность жизни не превышает трех месяцев.

Вакцину нельзя вводить лицам моложе 18 лет до получения результатов дальнейших исследований.

В ВОЗ также назвали рекомендуемую дозу препарата: 100 мкг, 0,5 мл на каждую прививку. Второй укол нужно делать не ранее 28 дня после первого. При необходимости интервал между приемами может быть увеличен до 42 дней. Для обеих доз следует использовать один и тот же продукт.

Указывается, что препарат от Moderna прошел проверку Европейским медицинским агентством (EMA) и соответствует критериям ВОЗ.

Рекомендуется наблюдать за всеми вакцинированными не менее 15 минут после прививки. Тем, у кого сразу проявляется аллергия на первую дозу, не следует получать вторую.

Исследования показали, что препарат эффективен примерно на 92% в плане защиты от COVID-19, начиная с 14 дней после первого укола.

Известные мутации, предварительно, не снижают эффективность вакцины.

В то же время ВОЗ не знает, способна ли вакцина защитить от передачи COVID-19. Иммунитет сохраняется несколько месяцев, но полная продолжительность пока не известна. Эти вопросы изучаются.

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