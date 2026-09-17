Блог | Канада, чтобы не стать 51-м штатом США, шагает в Европу
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Как сообщает Reuters, Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС должен переосмыслить свои партнерства в условиях "явно враждебного мира" [откровенный намек на Соединенные Штаты!] и предложила Канаде стать первым [Япония, Австралия – подготовиться?] ассоциированным членом блока.
Далее текст на языке оригинала.
Втім, голова Єврокомісії при цьому не розповіла, що саме означатиме подібний формат членства.
Ініціатива пролунала на тлі того, що ЄС і Канада стикаються з жорсткою конкуренцією у торгівлі та інших сферах з боку Трампа, а також із дедалі активнішою політикою Китаю.
За її словами, ЄС і Канада мають спільні погляди на низку питань і нагадала про співпрацю щодо України, оборони, критичної сировини та ланцюгів постачання.
Канадський прем’єр Карні, який давно називає свою країну найєвропейскішою державою за межами Європи, привітав пропозицію про значно сильніший і амбітніший союз у майбутньому:
"Ми не прагнемо стати членом Європейського Союзу. Те, до чого ми прагнемо – і про що почнемо переговори, – унікальний альянс з Європейським Союзом.
Ми поділяємо ті самі цінності, маємо однакові пріоритети, і наші сильні сторони дуже добре доповнюють одна одну".
Трамп вже попередив, що в разі сприйняття такого союзу як спрямованого проти США його адміністрація може запровадити проти Європи "дуже серйозні тарифи",
припустивши припинення торгівлі з Євросоюзом за окремими напрямами.
В нашому ж МЗС підкреслили, що Україна вітає поглиблення зв’язків між ЄС і Канадою та уважно стежитиме за подальшим розвитком такої ініціативи.
Канада, до речі, веде перемовини з ЄС про приєднання її до його кредиту Україні на 90 млрд євро, щоб зміцнити трансатлантичні зв’язки.
Якщо столиця Перу Ліма вже майже п’ять років знаходиться в Харкові (принаймні, так дружньо вказують більшість навігаторів у нашому таксі під час повітряних тривог),
то хіба ж напівукраїнська Канада – не Європа?
Це ж не якийсь там азійський підкитайський мордор…