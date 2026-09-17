Федеральное бюро расследований США разоблачило группу лиц, которые работали на российскую разведку, вербовали исполнителей для диверсий на объектах гражданской и военной инфраструктуры в Европе, а также готовили убийства "врагов кремля" непосредственно в США. Российской агентурной сетью руководили "бывшие" офицеры фсб рф. Среди задержанных также граждане Кубы и Венесуэлы. Нет сомнений, что эта группа – лишь верхушка айсберга.

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Весной этого года один известный американский политик заявил, что защита Европы от россии не касается США, поскольку Соединенные Штаты отделяет от россии "большой, широкий и прекрасный океан". Что ж, сегодня ФБР США доказало, что – не отделяет.

Гибридная война россии против западного мира преодолевает границы и океаны с такой же лёгкостью, как ковид или любая другая зараза. Волна разработанных в Москве диверсий и политических убийств может накрыть как Европу, так и США. Интенсивность гибридной войны россии с коллективным Западом повышается каждую неделю. Диверсии происходят прямо сейчас – в промышленных масштабах.

Несколько дней назад в Болгарии горели склады оружия. В течение этого года подобные инциденты произошли в Германии, Польше, Литве, Великобритании и других странах. Только в августе были зафиксированы попытки диверсий в Словакии и Эстонии. Главная цель россиян на данный момент – цепочки поставок вооружения и объекты европейского оборонно-промышленного комплекса. А также – конкретные люди на всех континентах, которые сопротивляются российской угрозе.

Главные истории дня

Страна-террорист по всему миру создает агентурные ячейки, банды киллеров и диверсионные сети. Эта практика существовала еще во времена СССР. Сегодня мы наблюдаем стремительное наращивание масштабов этих процессов. Вероятно, таким образом, по логике кремля, осуществляется "асимметричный ответ" на военную помощь Украине. Цель – запугать западные общества.

Хочется поздравить Федеральное бюро расследований США с удачной операцией и пожелать этой уважаемой структуре дальнейших успехов – они точно еще будут. В то же время сегодня крайне важно, чтобы противодействие гибридной российской угрозе не ограничивалось разовыми расследованиями той или иной спецслужбы той или иной страны. Демократические общества не должны действовать в одиночку – нужны солидарные, синхронные действия всех западных столиц.

Наши международные партнеры должны понять, что гибридная агрессия кремля – это долгосрочная реальность, требующая долгосрочной стратегии противодействия. Украинские спецслужбы обладают уникальным опытом в проведении контрдиверсионных мероприятий и готовы делиться им. Болотная недоимперия бросает вызов всей демократической цивилизации. Противостоять террористу номер один – наша общая задача. Рано или поздно человечество справится с этим вызовом, а мы – победим. Слава Украине!