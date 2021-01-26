Родные умерших от COVID-19 решили рассказать ВОЗ, как Китай "скрывал правду" о вирусе

Родственники жертв COVID-19 в китайском городе Ухань попросили о встрече с экспертами Всемирной организации здравоохранения, чтобы рассказать им правду о том, как "власти скрывали правду" о вирусе.

Об этом пишет АР. По данным агентства, власти одобрили визит исследователей ВОЗ, однако к работе они приступят после 14-дневного карантина. Пока неизвестно, дадут ли им собирать доказательства и беседовать с родными умерших.

Один из них, Жен Хай, чей отец скончался в феврале 2020 года, выразил надежду, что организация не будет "покрывать ложь". По его словам, правительство изначально молчало об опасности вируса.

"Это было преступление, и мы не хотим, чтобы ВОЗ приехала в Китай покрывать эти преступления", – сказал он.

Хай подчеркнул, что его и других родственников много раз допрашивали и угрожали увольнением, если они будут общаться с иностранной прессой.

По словам мужчины, когда эксперты ВОЗ прибыли в страну, чаты, где общались активисты, были удалены.

Напомним, что специалисты ВОЗ прибыли в Ухань 14 января для расследования причин возникновения пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из этого китайского города, признались, что нарушали нормы ВОЗ во время работы с потенциальными носителями вирусов и их кусали летучие мыши.