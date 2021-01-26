Стало известно, почему Украина покупает вакцины от COVID-19 через посредника

Украина отказалась разглашать детали закупок вакцины от COVID-19 из-за требований конфиденциальности, выдвинутых компаниями-разработчиками препарата.

Из-за этого компанию "Медицинские закупки Украины" исключили из переговоров о вакцинах и привлекли внешнего посредника, пишет американское издание New York Times.

Журналисты указали на то, что публичность госзакупок стала "редким случаем антикоррупционного успеха" в стране, но "чтобы получить вакцину от COVID-19, Украину заставляют фактически отказаться от этой добытой прозрачности".

"Правительство объясняет, что у него нет особого выбора, поскольку этого требуют фармакологические гиганты, которые контролируют поставки препаратов от коронавируса", – сказано в статье.

Издание пишет, что компании, включая Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, настаивают: их сделки представляют коммерческую тайну. Правозащитные группы в сфере здравоохранения неоднократно критиковали такие требования. Однако на это пошли правительства и других, более богатых за Украину, государств.

Что касается "Медицинских закупок Украины", то компания, согласно законодательству, была обязана раскрыть все условия каждого контракта. Из-за этого ее вынуждено убрали из переговоров.

"Это все из-за чрезвычайно жестких правил конфиденциальности и политики нераскрытия, которые закупочная компания не сможет согласовать с украинским законом", – пояснила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

В итоге Министерство здравоохранения сообщило, что будет вести переговоры через международную группу Crown Agents, которая помогает развивающимся странам покупать медикаменты.

В New York Times добавили, что в Украине пока не было никаких признаков коррупции в соглашении о покупке вакцины.

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