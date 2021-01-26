В Украине прибавилось менее 3 тыс. больных COVID-19: данные в регионах на 26 января

В Украине за сутки зафиксировали 2779 новых заражений коронавирусом, поэтому на утро 26 января общее количество случаев достигло 1 197 107. Лидером по ежедневному приросту больных стала столица, а на Черниговщине зафиксировали только пять инфицирований.

COVID-19 привел к смерти 133 граждан (всего умерли уже 22 057), при этом сразу 12 538 человек смогли преодолеть болезнь (в общем вылечились 965 835). Обновленные данные статистики опубликовал на Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, изменение их и сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве – 375, Запорожской области – 276, Ивано-Франковской – 255, Одесской – 211 и Харьковской – 207. Заболели еще 95 детей и 175 медицинских работников, госпитализирован 891 инфицированный.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 375 случаев;

Винницкая область – 53 случая;

Волынская область – 93 случая;

Днепропетровская область – 108 случаев;

Донецкая область – 46 случаев;

Житомирская область – 20 случаев;

Закарпатская область – 103 случая;

Запорожская область – 276 случаев;

Ивано-Франковская область – 255 случаев;

Киевская область – 78 случаев;

Кировоградская область – 17 случаев;

Луганская область – 56 случаев;

Львовская область – 167 случаев;

Николаевская область – 30 случаев;

Одесская область – 211 случаев;

Полтавская область – 100 случаев;

Ривненская область – 81 случай;

Сумская область – 37 случаев;

Тернопольская область – 95 случаев;

Харьковская область – 207 случаев;

Херсонская область – 37 случаев;

Хмельницкая область – 15 случаев;

Черкасская область – 122 случая;

Черновицкая область – 192 случая;

Черниговская область – 5 случаев.

Отметим, что в официальной статистике нет информации о распространении коронавирусной инфекции на временно оккупированных территориях Крыма, Донетчины и Луганщины.

В течение последних суток в Украине осуществили 32 030 тестирований на COVID-19, из которых методом ПЦР – 16 589, ИФА – 15 441. В общем с начала пандемии проведено 6 125 257 ПЦР-тестирований.

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