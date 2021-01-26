Шмыгаль – о бесплатной вакцине от COVID-19 в Украине: хватит всем желающим

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что бесплатной вакцины от коронавируса, согласно разработанному плану, хватит всем желающим.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV 25 января. По словам главы правительства, в данный момент на стадии подписания или уже подписаны контракты на 30 млн доз (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Шмыгаль отметил, что для вакцинации уже подготовлена необходимая инфраструктура.

"План предусматривает пять этапов вакцинации. До пятого этапа есть возможность вакцинировать бесплатно, это будет добровольно. Также будет возможность вакцинироваться платно в тех компаниях, которые завезут вакцину", – сказал премьер.

Он напомнил, что план предусматривает охват 50% населения страны в течение 2021-2022 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, план вакцинации в Украине был утвержден в конце декабря 2020 года. Он предусматривает пять этапов: на первом вакцину получат 335 тысяч человек, на втором – 2,3 млн, на третьем – 7,2 млн, на четвертом – 11 млн, на пятом – минимум 50% населения.

В понедельник, 25 января, президент Владимир Зеленский поручил правительству как можно быстрее предоставить более подробную программу вакцинации с конкретными сроками.