В Украине появится лаборатория для определения мутантов COVID-19

В Украине в первом полугодии 2020 года может появиться лаборатория с возможностью выявления новых штаммов COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Пока в стране нет оборудования для секвенирования образцов коронавируса и материалы приходится направлять в Германию.

В прошлом году исследования показали, что в Украине зафиксированы 5 штаммов вируса:

B1 (самая многочисленная группа, циркулирующая в Европе, происхождением из Италии). Он наиболее распространен в Украине;

B1.1 (немного отличается по генетической линии от B1);

B1.1.1 (циркулирует на территории Европы и Великобритании);

B l.5 (одна из многочисленных группа вирусов, распространенная в Европе, происхождением из Испании);

B2 (вирусы этой группы циркулируют на 6 континентах и ​​в 57 странах мира). Его выявили только в Ивано-Франковской области.

Ожидается, что в этом году Украина будет отправлять образцы в лаборатории ВОЗ раз в месяц. Последняя партия отправилась 20 января, но результаты будут не раньше середины февраля.

Радуцкий написал, что это не позволяет специалистам быстро реагировать на угрозы. "Эта ситуация является недопустимой", – подчеркнул он.

Как отметил народный депутат, обучение украинских специалистов для проведения секвенирования планируется в пределах международного сотрудничества с CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США).

"Наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование – это вопрос национальной безопасности", – написал Радуцкий.

Как писал OBOZREVATEL, ранее канадские ученые изобрели прибор, который может оценивать уровень заразности некоторых новых штаммов COVID-19.

Австрийские ученые и компания Nanographics впервые показали трехмерную модель коронавируса SARS-CoV-2. Для ее создания пробирку с вирусом заморозили и отсканировали его частицы.