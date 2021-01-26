В Израиле заявили об отсутствии тяжелых случаев COVID-19 после вакцинации

В Израиле заявили, что серьезных случаев коронавируса среди тех, кто получил прививку препаратом Pfizer/BioNTech, в стране не зарегистрировали даже на фоне нынешнего роста заболеваемости.

Такие данные озвучил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, пишет Reuters. Две дозы данной вакцины получили более 6% израильтян, сказал он.

Чиновник уточнил, что 0,014% из привитых граждан заразились более легкими формами коронавируса.

Ранее в Израиле заявили о том, что первая доза вакцины Pfizer показала меньшую эффективность, чем ожидалось. По данным минздрава на 21 января, положительный результат на COVID-19 после вакцинации дали более 12,4 тыс. человек, в их числе – 69 получивших вторую дозу.

По словам координатора национальной программы по борьбе с инфекцией Нахмана Эша, многие заразились между первой и второй прививками.

По заявлению компании-производителя Pfizer, эта вакцина от коронавируса эффективна примерно на 52% после первой дозы и показатель увеличивается примерно до 95% через несколько дней после второй дозы.

Израильские организации здравоохранения опубликовали несколько иные данные. Как заявил крупнейший поставщик медицинских услуг в Израиле Clalit, вероятность заражения человека коронавирусом якобы снижается на 33% через 14 дней после получения первой дозы вакцины.

При этом другой крупный поставщик медуслуг Израиля, компания Maccabi опубликовала данные о том, что вакцина вызвала снижение шансов заражения на 60% после первого укола.

В то же время Эш допустил, что причиной меньшей эффективности препарата может быть то, что он не защищает от британской и южноафриканской вариаций коронавируса.

Чтобы не допустить их попадания в страну, Израиль с вечера понедельника, 25 января, на неделю прервал международное авиасообщение.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что израильские власти планируют провести вакцинацию всех граждан страны старше 16 лет до конца марта нынешнего года.