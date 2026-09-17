В прошлом году 2 878 украинских водителей были оштрафованы за превышение скорости более чем по пятьдесят раз каждый. Более двенадцати тысяч – более чем по двадцать раз. Почти тридцать шесть тысяч – более чем по десять раз.

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То есть водителя ловят, он платит 170 гривен и едет дальше. Ловят во второй раз, в десятый, в пятидесятый, и ничего не меняется. Неотвратимость фиксации у нас есть, неотвратимости последствий нет. И дело не в том, что водители плохие, так работает поведенческая психология, которую мы просто не учитываем в государственной политике.

Исследования показывают, что сама по себе фиксация работает хорошо. Там, где устанавливают камеры, средняя скорость снижается, доля нарушителей уменьшается в разы, а аварии со смертельным исходом и тяжелыми травмами становятся реже примерно на треть. Итальянцы, которые измеряют среднюю скорость на всем участке, а не в одной точке, получили ещё лучший результат.

Но одной фиксации недостаточно: на поведение влияет не строгость санкции, а гарантия того, что она последует и будет нарастать. Штраф, который одинаков и за первое нарушение, и за пятидесятое, перестает быть наказанием. Он становится абонентской платой. Заплатить 170 гривен за возможность ехать быстрее – это совсем недорого.

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Чтобы что-то изменить, нужны сложные и системные решения – как, собственно, и всегда. Например, в Польше ввели систему тарификации, где самое дешевое превышение скорости обходится примерно в шестьсот гривен, а самое дорогое – до тридцати тысяч. Также предусмотрены штрафные баллы, которых достаточно набрать за два серьезных нарушения, чтобы лишиться прав. Удвоение штрафа, если поймали во второй раз в течение двух лет. И автоматическое лишение прав на три месяца за превышение скорости более чем на пятьдесят километров в час, причем с марта этого года уже не только в городе.

Самый дешевый польский штраф выписывают за превышение скорости на десять километров, и он втрое больше нашего самого дешевого, который выписывают за двадцать.

В результате в Польше наблюдается очень заметное снижение аварийности – на 43% за шесть лет. Венгрия в позапрошлом году повысила штрафы так, что теперь они начинаются примерно со ста тридцати евро и доходят до тысячи двухсот. Турция в этом году снизила порог: в городах штрафуют уже за превышение скорости на шесть километров сверх допустимого, а грубое превышение обходится лишением прав на девяносто дней. Соответственно, повсеместно снижается аварийность.

Кроме Украины. О демографии и безопасности которой так любят рассказывать политики в эфирах и в блогах. Возмущаются влиянием соцсетей на детей и планируют соответствующие запреты. Между тем очевидные и проверенные решения остаются без внимания, потому что они так неудобны для их собственной жизни.

Законопроект, который парламент позорно провалил, приближал нас к снижению аварийности и смертности, в том числе детской.

Не хватило одного голоса.

И вот интересно – а как же остальным почти 200 депутатам, ничего не жмет?