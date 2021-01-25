Зеленский обратился к украинцам из-за локдауна и вакцинации. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усиленный карантин оправдал себя и скоро страна получит миллион доз вакцины от коронавируса.

Новое обращение главы государства опубликовано в Telegram-канале Офиса президента. В нем Зеленский отметил, что в Украине стало больше коек для пациентов с COVID-19 и многие из них обеспечены кислородом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хочу поздравить с этим (выходом из локдауна) всех вас и поблагодарить каждого. Вместе с вами, благодаря сознательности, внимательности и дисциплине мы смогли достичь хороших результатов. В отличии от большинства европейских стран, после зимних праздников у нас не произошла вспышка инфекции, это самое главное. За время локдауна выздоровевших было больше, чем заболевших", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в стране появилось 14 тысяч дополнительных коек для больных коронавирусом и общее их количество уже почти достигло 70 тысяч. При этом 70% коек свободны, а более 80% – обеспечены кислородом.

Также президент отметил, что уже в феврале начнется вакцинация и скоро Украина получит миллион доз.

"Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что скоро в Украину поступит 1 миллион доз вакцины от ведущей международной компании. Подробности сможем озвучить в ближайшее время", – сказал он.

В целом глава государства отметил, что ситуация с заболеваемостью в стране стабильная, контролируемая и не такая угрожающая, как весной.

"Но давайте не будем расслабляться. Завершение локдауна не означает завершение войны с COVID-19. Я лично вас прошу, продолжайте соблюдать правил безопасности: носите маски, дезинфицируйте руки, держите дистанцию, а при появлении симптомов обращайтесь к семейному врачу", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 8 по 24 января действовал усиленный карантин. С понедельника, 25 января, страна вернулась к ограничениям "желтой" зоны.