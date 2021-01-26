В Moderna заверили, что их вакцина устойчива к мутантам COVID-19

Вакцина Moderna показала эффективность против новых штаммов коронавируса, которые были обнаружены в Великобритании и ЮАР.

Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном компанией 25 января, передает "Интерфакс-Украина". В нем отмечается, что Moderna провела соответствующие лабораторные исследования.

"В результате вакцинации препаратом от COVID-19 компании Moderna выработались антитела ко всем ключевым возникающим вариантам, в том числе к антителам B.1.1.7 и B.1.351, впервые выявленным в Великобритании и ЮАР соответственно", – сказано в сообщении.

Также в компании заявили о работе над еще одним видом вакцины против южноафриканского штамма, чтобы "усилить нейтрализующие титры в комбинации со всеми лидирующими потенциальными вакцинами".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2020 года в Великобритании и Южноафриканской Республике были обнаружены новые штаммы коронавируса.

По мнению ученых, "британский вариант" распространяется быстрее, чем обычный.

Позднее премьер-министр Борис Джонсон, ссылаясь на предварительные данные исследований, заявил, что штамм может быть более смертоносным.