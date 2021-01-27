В Швеции усыпили больную коронавирусом тигрицу

В зоопарке шведского города Бурос усыпили тигрицу Настасью, которая болела коронавирусом.

Как пишет SVT Hyheter, 17-летнее животное теряло аппетит и его состояние ухудшалось.

Инфекцию у тигрицы идентифицировали 13 января, а на следующий день результаты анализа подтвердили в немецкой лаборатории.

"Животное сильно заболело, но у нее были и другие заболевания. Они решили убить тигрицу практически сразу", – рассказал местный ветеринар.

Кроме Натасьи инфекцию обнаружили также у нескольких львов, однако у них наблюдаются легкие симптомы. Их изолировали в отдельный вольер.

Медики считают, что животные могли заразиться от сотрудников зоопарка. Симптомы наблюдались у многих из них, однако коронавирус обнаружили только у трех.

"На сегодняшний день в мире не зафиксировано ни одного случая передачи инфекции от кошки к человеку", – рассказал сотрудник зоопарка Карл Столь.

Напомним, что в июле 2020 года в Нью-Йорке скончалась немецкая овчарка по кличке Бадди, которая стала первой в стране с диагнозом COVID-19. Вероятнее всего она заразилась от своего хозяина.

До этого в Британии впервые коронавирус подтвердили у кошки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России домашний кот заболел коронавирусом. Предполагается, что он заразился от своих хозяев.