В Швеции усыпили больную коронавирусом тигрицу
В зоопарке шведского города Бурос усыпили тигрицу Настасью, которая болела коронавирусом.
Как пишет SVT Hyheter, 17-летнее животное теряло аппетит и его состояние ухудшалось.
Инфекцию у тигрицы идентифицировали 13 января, а на следующий день результаты анализа подтвердили в немецкой лаборатории.
"Животное сильно заболело, но у нее были и другие заболевания. Они решили убить тигрицу практически сразу", – рассказал местный ветеринар.
Кроме Натасьи инфекцию обнаружили также у нескольких львов, однако у них наблюдаются легкие симптомы. Их изолировали в отдельный вольер.
Медики считают, что животные могли заразиться от сотрудников зоопарка. Симптомы наблюдались у многих из них, однако коронавирус обнаружили только у трех.
"На сегодняшний день в мире не зафиксировано ни одного случая передачи инфекции от кошки к человеку", – рассказал сотрудник зоопарка Карл Столь.
Напомним, что в июле 2020 года в Нью-Йорке скончалась немецкая овчарка по кличке Бадди, которая стала первой в стране с диагнозом COVID-19. Вероятнее всего она заразилась от своего хозяина.
До этого в Британии впервые коронавирус подтвердили у кошки.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России домашний кот заболел коронавирусом. Предполагается, что он заразился от своих хозяев.