Хроника коронавируса на 4 марта: в мире заразились более 115 млн человек
По состоянию на четверг, 4 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились 115,7 млн человек. За минувший день выявили 440 965 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,7 млн человек, около 90 тысяч из них находятся в критическом состоянии.
Всего от болезни скончались более 2,5 млн пациентов. При этом выздоровели – более 91,4 млн. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в США – 66 тыс., Бразилии – 74 тыс. и Франции – 26 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
С начала пандемии в Украине заболели 1 364 705 человек, болезнь унесла жизни 26 397 граждан, однако 1 182 036 людей вылечились.
В Министерстве здравоохранения Украины развенчали фейки о вакцинации против коронавируса.
В Украине циркулируют европейский, итальянский и испанский штаммы коронавируса. Других мутаций пока не было обнаружено, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Главное за 4 марта:
СМИ сообщили, что в Украине впервые подтвердили распространение "британского" штамма COVID-19. Двух инфицированных этим вариантом вируса обнаружили в Ивано-Франковске. Позже врач Ольга Голубовская сообщила, что кроме этого штамма обнаружены еще два – "бразильский" и "южноафриканский".
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране набирает обороты третья волна пандемии. Из-за нехватки свободных больничных коек правительство решило открыть временные госпитали.
В Грузии заявили о предварительной договоренности о поставке в страну 1 млн доз вакцины против COVID-19 от американской Novavax. Также через платформу COVAX в текущем месяце ожидается поставка 129 тысяч доз препарата AstraZeneca.