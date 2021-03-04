Хроника коронавируса на 4 марта: в мире заразились более 115 млн человек

По состоянию на четверг, 4 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились 115,7 млн человек. За минувший день выявили 440 965 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,7 млн человек, около 90 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,5 млн пациентов. При этом выздоровели – более 91,4 млн. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в США – 66 тыс., Бразилии – 74 тыс. и Франции – 26 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

С начала пандемии в Украине заболели 1 364 705 человек, болезнь унесла жизни 26 397 граждан, однако 1 182 036 людей вылечились.

В Министерстве здравоохранения Украины развенчали фейки о вакцинации против коронавируса.

В Украине циркулируют европейский, итальянский и испанский штаммы коронавируса. Других мутаций пока не было обнаружено, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Главное за 4 марта: