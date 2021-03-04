Педан, Руслана, чемпион мира и известные врачи вакцинировались в прямом эфире. Видео

Украинским врачам, спортсменам, телеведущим и эстрадным артистам сделали прививку от коронавируса. Среди них Александр Педан, Руслана Лыжичко и двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок.

Процедуру проводили в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Медсестра уколола им вакцину CoviShield (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам участников, таким образом они хотят обратить внимание украинцев на важность вакцинации.

"Министерство здравоохранения, фонд ЮНИСЕФ, канал "1+1" пригласили десять человек, можно сказать они все лидеры общественного мнения. Это пять врачей и пять популярных людей", – отметила ведущая Наталья Мосейчук.

Так, среди тех, кто получил вакцину:

певица Руслана Лыжичко,

телеведущий Александр Педан,

двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок,

президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров,

врач Елена Михно,

врач Виталий Соколов,

врач Екатерина Геля,

врач Богдан Мельник,

эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова,

телеведущая Наталья Мосейчук.

Напомним, что в Украине за 24 февраля стартовала кампания по вакцинации после того как страна получила индийскую вакцину CoviShield. 1 марта прививку сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а на следующий день – главе Национальной службы здоровья Андрею Виленскому и президенту Владимиру Зеленскому.

Подробнее о том, что представляет собой эта вакцина – читайте здесь.