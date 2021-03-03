В Минздраве назвали штаммы COVID-19, которые циркулируют в Украине

В Украине циркулируют европейский, итальянский и испанский штаммы коронавируса. Других мутаций пока не было обнаружено.

Такой результат показала проверка образцов в немецкой клинике "Шарите". Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"В клинику "Шарите" в Берлине мы отправили 200 образцов. По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский, итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальные результаты", – сказал министр.

Степанов добавил, что Украина еще направит образцы, которые взяли на Прикарпатье, на исследование штаммов в Лондон.

"Сейчас отправляем 350 образцов в Лондон. Кроме того, отобрали образцы в Ивано-Франковской области и отдали в Институт микробиологии, они будут дольше делать, это сложное дорогостоящее оборудование", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Италии 2 марта впервые обнаружили нигерийский штамм коронавируса. Мутация схожа с выявленной в ЮАР, но отличается от британской.