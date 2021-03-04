Голубовская заявила об обнаружении в Украине кроме 'британского' еще двух штаммов COVID-19

В Украине обнаружили мутацию, которая характерна "британскому", "бразильскому" и "южноафриканскому" штаммам коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook написала главный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. Соответствующие данные были получены от двух больных из Ивано-Франковска.

"Компания "Фармак", предоставившая возможность проведения секвенирования генома SARS-CoV-2 нашему Институту эпидемиологии и инфекционных болезней в рамках клинического исследования отечественного противовирусного препарата, получила интересные данные. Секвенированные образцы материала от двух больных (Ивано-Франковск) выявили мутацию в S-белке в положении 501 – N501Y", – отметила она.

Голубовская пояснила, что эта мутация обнаруживается у трех штаммов – "бразильского", "южноафриканского" и "британского".

"Есть мнение, что она способствует усилению заразности из-за большего сродства вируса к рецепторам АПФ. Данных о том, что она вызывает увеличение смертности, нет. Однако сейчас за короткий промежуток времени нас накрыла очередная волна заболеваемости с большой долей тяжелых больных, отделения интенсивной терапии переполнены, и, боюсь, этот период для нас будет самым тяжелым со времени появления первых больных", – предупредила инфекционист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске у двух инфицированных подтвердили "британский" штамм COVID-19. Это первые случаи, зафиксированные в Украине.