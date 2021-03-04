Украинцы попались в ловушку фейков о COVID-19: ООН назвала самые распространенные

Кроме угрозы пандемии коронавируса, украинцы также оказались в угрожающей ситуации из-за засилья фейков об этой болезни в медиа и социальных сетях.

К такому выводу пришли специалисты в исследовании, осуществленному по заказу Программы развития ООН и ЮНИСЕФ. В частности, в течение марта – ноября 2020 года они изучали контент в интернете, а также провели опрос с участием 1000 совершеннолетних лиц.

Выяснилось, что самыми распространенными фейками о пандемии были такие:

вброс о медицинских масках (их неэффективность, опасность, подавление человеческой свободы) – 33%;

вброс об отрицании опасности COVID-19 (болезни не существует, она такая же, как и грипп, уровень смертности завышен) – 30%;

ложь о теории заговора (связь пандемии с Билллом Гейтсом, технология 5G, биологическое оружие) – 15%;

дезинформация о вакцинах (чипизация, принудительная вакцинация) – 15%;

псевдонаучные советы (курильщики реже болеют, лечебные свойства алкоголя) – 4%;

фейки о тестировании (якобы опасность тестов и их неэффективность) – 2%.

Эксперты также обратили внимание, что довольно активными распространителями неправдивой информации о коронавирусе были источники с такими красноречивыми названиями, как "СТОП Фейк Пандемия", "Лига: Вакцинация – Свободный выбор: прививки", "НЕТ принудительной вакцинации!!!", "Украина без коронаистерии".

Кроме того, отдельным способом влияния на общественное мнение было продвижение в соцсетях специальных рамок для фото с соответствующими призывами.

Что касается источников, из которых украинцы черпали информацию о пандемии, то самыми распространенными оказались соцсети (42%), телевидение (26%), а также каналы и группы в мессенджерах (22%).

В то же время самыми авторитетными информаторами респонденты назвали врачей и медработников (39%), медицинских инфлюенсеров (29%) и социальные медиа (27%).

Показательным является и тот факт, что около 30% опрошенных украинцев в течение трех месяцев вообще не пользовались официальными источниками информации и не доверяли им в контексте темы коронавируса.

Также была обнаружена закономерность – критически информацию воспринимали люди с высшим образованием и высоким уровнем достатка. Наиболее восприимчивы к фейкам оказались жители юга, а также те, кто имеет детей до 16 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство здравоохранения опровергло 10 самых распространенных фейков о вакцинации и объяснило украинцам, почему в них не стоит верить. Медики напомнили, что кампания иммунизации – это надежный путь к преодолению пандемии коронавируса.