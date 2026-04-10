Итак, Трамп на встрече с Рютте в Белом доме заявил о разочаровании союзниками по НАТО. Причиной стали действия отдельных европейских государств, которые не выполнили своих обязательств во время американской операции против Ирана.

Видео дня

Об этом Рютте сообщил в интервью телеканалу CNN, отметив, что понимает позицию американского президента, поскольку не все страны Европы предоставили необходимые базы, логистическую поддержку и разрешения на использование воздушного пространства во время данной операции.

После встречи Трамп опубликовал сообщение в Truth Social, в котором заявил, что НАТО не поддержало США в момент необходимости и что подобная ситуация может повториться.

(Призвал он - попутно - и "помнить о Гренландии", назвав её "большим, плохо управляемым куском льда".)

При этом Трамп продумывает вывод американских войск из тех стран, которые не поддержали эту военную кампанию, а также закрытие там баз США - и размещение их в странах, которые больше являются более полезными в этом смысле, о чём сообщает WSJ.

То есть некоторые страны могут получить выгоду благодаря тому, что их считают лояльными, — среди них Польша, Румыния, Литва и Греция.

В отношении же [условных?] "предателей", судя по всему, намечается не просто свёртывание сотрудничества, а неизбежная в таком биполярном случае замена его прямой конфронтацией. Как минимум - со стороны США. Такой себе "аль-янс".

Так что в НАТО после проверки жизнью "на вшивость" все более вероятным становится раскол. Кто не вместе с США, тот против них.

Может, и не автоматически, но, по словам Трампа, есть "след, который никогда не исчезнет" (перевожу: "я им этого не забуду"). Прочее - соответственно.