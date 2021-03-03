'Генетическое оружие вызывает бесплодие': в Минздраве развенчали популярные фейки о вакцине против COVID-19

В Министерстве здравоохранения обеспокоены тем, что в Украине существует недоверие к прививкам против коронавируса из-за ложной информации о вакцинации. В ведомстве объяснили, почему не стоит ей доверять.

Самые популярные фейки о вакцинации против коронавируса развеяли на официальном сайте Минздрава. Там отметили, что достоверную информацию относительно прививок могут предоставить только медики.

"Вакцинация – это один из важнейших элементов для преодоления пандемии COVID-19. Стратегическая цель, которую ставит Министерство здравоохранения, – сформировать у украинцев коллективный иммунитет к смертельно опасной болезни. А с этой целью нужно, чтобы не менее 60% населения иммунизировались", – сообщили в Минздраве.

Фейк №1: Индийская вакцина CoviShield не имеет ничего общего с AstraZeneca

На самом деле этот препарат – такая же вакцина, изготовленная Serum Institute в Индии. Она одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и зарегистрирована для использования в Украине.

Фейк №2: Вакцины Serum Institute не имеют необходимой сертификации

Вакцина CoviShield действительно не имеет украинской национальной GMP-сертификации, но она имеет ее в Индии Этого достаточно для того, чтобы использовать эту вакцину в Украине.

Фейк №3 Вакцина Oxford/AstraZeneca является низкоэффективной и может применяться только в исключительных случаях

Все COVID-вакцины зарегистрированы ВОЗ только для экстренного применения в случае пандемии. Вакцина AstraZeneca пока рекомендована для прививания медицинских работников и людей в возрасте 65 лет и старше. После вакцинации человек действительно можно заболеть, но тогда течение болезни будет намного легче.

Фейк №4: В мире есть случаи смерти в результате вакцинации против коронавируса

ВОЗ пока не зафиксировала ни одного случая смерти после прививки вакциной против коронавируса, летальные случаи не связывают с прививками.

Фейк №5: COVID-19 можно заразиться в результате вакцинации

Это невозможно, ведь вакцина не содержит живого вируса. Однако после прививки может подняться температура – это признак того, что организм создает защиту от вируса.

Фейк №6: Вакцины Pfizer и Moderna вызывают анафилактический шок

Сильную аллергическую реакцию на прививку фиксируют крайне редко – один случай на сотни тысяч вакцинированных. В основном это люди, которые ранее имели аллергию на медикаменты.

Фейк №7 Вакцина Pfizer может привести к бесплодию у женщин

Утверждение о том, что этот препарат учит организм атаковать плацентарный белок синцитин, не является правдой. Если бы это соответствовало действительности, это происходило бы в организмах миллионов женщин, переболевших COVID-19, и все они стали бы бесплодными, но это не так.

Фейк №8 Вакцина вызывает у привитых рассеянный склероз

Было выявлено только два случая обнаружения рассеянного склероза и воспаления спинного мозга во время испытаний AstraZeneca. Эти болезни не были вызваны прививкой.

Фейк №9 Вакцина – это генетическое оружие, которое меняет гены человека

мРНК вакцины против COVID-19 не может попасть в ядро клеток ДНК и каким-либо образом влиять на них.

Фейк №10: Индийские вакцины намного хуже европейских

В Индии работают тысячи фармкомпаний и производств. Эта страна занимает третье место на мировом фармацевтическом рынке и обеспечивает примерно 65% мирового рынка вакцин. Все вакцины Serum Institute имеют вывод ВОЗ по качеству и безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения Украины прокомментировали фейки о качестве индийской COVID-вакцины CoviShield, разработанной компанией AstraZeneca и произведенной Serum Institute, которой начали прививать украинцев.