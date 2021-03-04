Ляшко пояснил, почему не началась частная вакцинация от COVID-19

В Украине у частных компаний нет возможности купить и привезти вакцину от COVID-19 в нашу страну.

Об этом на пресс-конференции в четверг, 4 марта, отвечая на вопрос журналиста OBOZREVATEL, сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко. При этом он отметил, что никто не запрещает ввоз вакцины на частный рынок, но сейчас такой возможности у поставщиков нет.

"Сегодня государство обеспечило возможность закупки количества вакцин, которой достаточно, чтобы покрыть всех желающих добровольно и бесплатно прививаться на территории Украины", – сказал Ляшко.

Также он добавил, если не будет глобального дефицита вакцины и все будет выполняться согласно графиков поставки, то к концу 2021 года даже последняя 5-ая группа на очередь вакцинацию в Украине в возрасте 18-59 лет получит прививки от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Ляшко пояснил, почему учителей не записывают в очередь на вакцинацию.