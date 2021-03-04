В Китае заявили о клинических испытаниях 17 вакцин против COVID-19

В Китае стадию клинических испытаний проходят 17 вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом 4 марта заявил представитель четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей Чжан Есуй, передает "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что четыре препарата уже одобрены.

"В Китае уже 17 вакцин от коронавируса испытываются клинически, из них четыре вакцины получили одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами о выходе на рынок при дополнительных условиях, а многие вакцины получили разрешение на проведение третьей стадии клинических испытаний за границей", – сказал Есуй.

Он подчеркнул, что Китай уже безвозмездно помог или сейчас помогает с вакцинами более 60 странам, которые нуждаются в этом.

Напомним, что Украина ожидает поставки китайской вакцины CoronaVac. 700 тысяч доз должны поставить до 6 марта, однако в Министерстве здравоохранения допускают, что сроки могут быть сдвинуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая ранее обещали, что все жители страны смогут бесплатно привиться от COVID-19, как только вакцины станут общедоступными.